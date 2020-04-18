2020/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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الإعلام الأمني: ضابطان وأربعة مقاتلين أصيبوا بانفجار منزل مفخخ في ديالى

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (18 نيسان 2020)، عن تفاصيل انفجار عبوة ناسفة التي استهدفت دورية راجلة للجيش في شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة ع

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من محافظة ديالى، السبت (18 نيسان 2020)، بأن 4 جنود اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "4 منتسبين في الفرقة الخامسة اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة ف

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، قتل ارهابي خطير شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت من قتل احد الإرهابيين والمكنى

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