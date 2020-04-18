2020/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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الطيران المدني تعلن تمديد تعليق الرحلات الى الـ 24 من الشهر الجاري

يتبع.



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بغداد اليوم-الانبار

أصدرت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت، أمرا بمعاودة إجراء 50 بالمائة من العمليات الباردة (غير المستعجلة).

ووفقا لكتاب صادر عن مدير الدائرة، خضير خلف شلال، تقرر "فتح العيادات الاستشارية في المستشفيات، واستمرار عمل العياد

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، وفاة ملاك الزبيدي، بعد أيام من محاولة علاج حروقها داخل إحدى مستشفيات المحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة النجف، سالم الحمداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطنة النجفية ملاك الزبيدي، ت

بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، السبت، نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا شملت 3 آلاف شخص.

وقال علاوي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن “نسبة الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن في البلاد هي 1434 و

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