2020/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة وتماثل 7 مصابين للشفاء

يتبع.



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