2020/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة وتماثل 7 مصابين للشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة وتماثل 7 مصابين للشفاء
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة وتماثل 7 مصابين للشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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