خلية الأزمة تكشف تفاصيل الحظر الجزئي في رمضان وشروطه

2020/04/18 | 11:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الأزمة، السبت، عن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيجري تطبيقه خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الحظر سيبدأ من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة مساءً.وقال مدير صحة الرصافة عضو خلية الأزمة عبد الغني الساعدي في تصريح أوردته صحيفة”الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “ العراق إذا أراد السيطرة على الوباء؛ فإنه

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