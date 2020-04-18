البدء باعمار مئات المنازل المتضررة في الموصل القديمة

2020/04/18 | 11:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، السبت، عن البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة كوجبة سادسة ضمن حملة إعمار وترميم المنازل القديمة المتضررة جراء العمليات العسكرية.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “الملاكات الهندسيَّة والفنيَّة في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركة السعد الهندسيَّة باشرت بإعادة إعمار وتأهيل وجبة جديدة لنحو 560

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