“جولدمان” يتوقع تراجع شحنات “آيفون” 36%: حان وقت بيع سهم أبل

2020/04/18 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال جولدمان ساكس إنه يتوقع تراجع شحنات هاتف آيفون 36 بالمئة في ربع السنة الحالي بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وخفض توصيته لسهم أبل إلى «بيع».تراجعت أسهم أبل 1.3% إلى 282.13 دولار.وخفض محللو جولدمان أيضا سعرهم المستهدف للسهم 7% إلى 233 دولارا في تقريرهم الذي يتنبأ بتراجع […]

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