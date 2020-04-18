الكشف عن موعد اطلاق “منحة كورونا”

2020/04/18 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم السبت، من التداعيات الكارثية للتراخي في تطبيق حظر التجوال في بعض المحافظات، فيما افصح بأن الحكومة ستصرف مطلع الاسبوع المقبل منحة كورونا.وقال الموسوي، إن “لجنة الصحة النيابية تطالب الحكومة والجهات المختصة بعدم التراخي في تطبيق حظر التجوال في عموم المحافظات لمنع العودة الى نقطة […]

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