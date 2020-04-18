2020/04/18 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا حادا في الاقتصاد العام الجاري، إلا أنه متفائل بانتعاش اقتصادات العالم، وبما في ذلك العربية، في 2021.وخفض الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.وقال الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أبريل، إن كوفيد 19 تسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي: العراق سيتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي: العراق سيتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).