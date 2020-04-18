البصرة تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات شفاء

2020/04/18 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات شفاء.وذكر بيان للدائرة، أن “الحالات الموجبة الجديدة ليوم السبت، بلغت 15 (11 رصد وبائي فعال وملامسين لحالات مؤكدة + 4 حالات جديدة مكتشفة من خلال مراجعتهم الى المؤسسات الصحية”.وأضاف أن “الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة […]

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