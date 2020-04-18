صحة الديوانية ترسل 35 عينة لبغداد للتأكد من إصاباتها بـ”كورونا”

2020/04/18 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الناطق باسم خلية الأزمة مدير عام صحة الديوانية لمياء الحسناوي، السبت، إرسال ٣٥ عينة للفحص للتأكد من إصابتهم من عدمها.وقالت الحسناوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم إرسال ٣٥ عينة إلى المختبر المركزي للتأكد منهم بعد الاشتباه بإصابتهم نتيجة ظهور أعراض كورونا”.واعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، عن تسجيل 48 […]

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