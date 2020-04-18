2020/04/18 | 11:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: الحالات الموجبة 11 منها أكتشفت بالرصد الوبائي و 4 خلال مراجعة المؤسسات الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: الحالات الموجبة 11 منها أكتشفت بالرصد الوبائي و 4 خلال مراجعة المؤسسات الصحية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: الحالات الموجبة 11 منها أكتشفت بالرصد الوبائي و 4 خلال مراجعة المؤسسات الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).