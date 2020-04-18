هدية ثمينة من كربلاء لمنتسبي الكوادر الصحية

2020/04/18 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت ، عن شمول جميع الكوادر الصحية بمختلف عناوينهم بهدية ثمينة....

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