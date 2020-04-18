اصابة ضابطين وثلاثة جنود عراقيين بانفجار عبوة بديالى

2020/04/18 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد القيادي في الحشد العشائري العراقي محمد العبيدي، السبت، باصابة ضابطين وثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في قاطع حنبس شمال شرق المحافظة....

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