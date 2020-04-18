2020/04/18 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتعليقات على التغريدة التي كتبها السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني بالعراق يشعل منصات التواصل الاجتماعي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني بالعراق يشعل منصات التواصل الاجتماعي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).