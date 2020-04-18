بسبب كورونا.. زواج على إنستغرام واحتفال عبر دائرة مغلقة

2020/04/18 | 11:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأماكن كثيرة في العالم، طبقت موسكو إجراءات إغلاق شملت منع تجمعات الأشخاص وسط وباء فيروس كورونا

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