حصيلة وباء كورونا تتخطى عتبة 150 ألف وفاة حول العالم

2020/04/18 | 11:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع حوالى 60% من سكان العالم للحجر المنزلي مع إلزام أو دعوة 4,5 مليار نسمة إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتواء انتشار الوباء - صورة: فرانس برس

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