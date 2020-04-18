اصابة ستة من القوات العراقية بينهم ضابطان بتفجير في ديالى

2020/04/18 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن إصابة إصابة 6 من القوات العراقية بانفجار منزل مفخخ في محافظة ديالى.

وذكر بيان مقتضب للخلية ورد لـشفق نيوز، إن "قوة ضمن قيادة عمليات ديالى نفذت عملية تفتيش في منطقة الخيلانية ضمن قضاء المقدادية".

واوضح البيان أن "ضابطين و4 مقاتلين اصيبوا، بانفجار منزل مفخخ بالعبوات، خلال العملية".

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