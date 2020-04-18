صحة السليمانية تعلن شفاء اول المصابين بكورونا بإستخدام البلازما

2020/04/18 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم السبت، عن شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم.وقال هورامي في بيان مقتضب اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “مواطنا شفي من فيروس كورونا بعد علاجه باستخدام بلازما الدم، وقد غادر المستشفى”.واضاف هورامي ان ” ان عدد المتعافين من فيروس كورونا […]

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