مواطنون ينتفضون في أربيل بتظاهرة شعبية.. مطالبات بفتح محالهم التجارية بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية(صور)

2020/04/18 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج العشرات من أصحاب المحالي التجارية في محافظة أربيل بإقليم كردستان، اليوم السبت، للمطالبة بفتح محالهم واستئناف عملهم بسبب تدهور وضعهم المعيشي.وقال مراسل “يس عراق” إن “العشرات من أصحاب المحال التجارية في أربيل، خرجوا بتظاهرة بمركز المدينة في اسواق (نيشتمان، داون تاون، شيخ الله) للسماح بفتح محالهم بسبب تدهور اوضاعهم المادية […]

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