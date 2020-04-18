نينوى ترفع الحظر جزئيا وتصدر قرارات

2020/04/18 | 11:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى قررت خلية الأزمة في نينوى ، رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة اعتبارا من يوم غد الاحد، مع استمرار غلق منافذ المحافظة بشكل كامل.وجاءت في قرارات الخلية :1 - الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19 نيسان .2 – استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة.3 - حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية.4 – السماح بحركة العجلات الكبيرة داخل المحافظة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الانشائية من الساعة ال 4 عصرا وحتى الساعة ال 6 صباحا.5 – يكون الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة 25% من الكوادر .6 – استمرار غلق المطاعم ( عدا السفري ) والكافيهات والكافتيريات وقاعات المناسبات وسرادق العزاء وسيارات النقل العام7 – استمرار غلق المساجد دور العبادة وإقامة الصلوات .8 – الالتزام الكامل بمنع التجمعات في داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وان لا يزيد التجمع عن 10 اشخاص واتخاذ التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء القفازات والكمامات .9 - سيتم اعادة تقييم الموقف من حظر التجوال حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

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