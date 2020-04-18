إجراءات كورونا شمال حلب… حظر للتجوّل ومنع التجمّعات

2020/04/18 | 11:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «الحكومة السوريّة المؤقتة» فرض حظر التجوّل في مناطق ريف #حلب الشمالي والشرقي، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماًوالأطفال تحت 12 عامًا، وإغلاق الأماكن العامة، وفق قرار صادر عنها أمس الجمعة 17 من نيسان.…

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