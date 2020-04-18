مصر.. عقوبة في حال الخروج من المنزل يوم “شم النسيم”

2020/04/18 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بشأن أسلوب التعامل مع يوم “شم النسيم” الذي يوافق الاثنين المقبل والإعلان عن عقوبة مخالفي قرار الغلق العام.ووفقا للقرار فإنه سيتم غلق كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، […]

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