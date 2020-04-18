الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: جميع رواتب الطبقة الفقيرة خط احمر لا يمكن المساس بها

2020/04/18 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عن كتلة الصادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، ان رواتب شبكة الحماية الاجتماعية خط أحمر لايمكن المساس بها دون الرجوع إلى البرلمان “.وقال الفتلاوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “جميع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية مؤمنة حتى نهاية العام الحالي” مؤكدا أن “هناك توجه نيابي خلال الجلسات القادمة […]

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