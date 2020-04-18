داخلية اقليم كوردستان تفعل نظاما الكترونيا لمنح اجازة التنقل بين المناطق و المدن

2020/04/18 | 11:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية في اقليم كوردستان يوم السبت عن تفعيل نظام الكتروني لمنح اجازة التنقل بين مناطق ومدن الاقليم في ظل فرض حظر التجوال.

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