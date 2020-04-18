بالوثائق.. صالح يصدر عفواً خاصاً عن الشخص الذي اساء للمرجع السيستاني

2020/04/18 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت (18 نيسان 2020)، عفواً خاصاً عن الشخص الذي أساء للمرجع الديني...





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