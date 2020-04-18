توقعات حالة الطقس حتى الاثنين المقبل في عموم المحافظات

2020/04/18 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (18 نيسان 2020)، توقعات حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين في عموم مناطق البلاد.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية لحالة الطقس، وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس لليوم السبت في المنطقة الوسطى يكون غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط زخات مطر وتكون أحياناً رعدية، بينما المنطقة الشمالية سيكون طقسها بين صحو وغائم جزئي، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية، غائماً جزئياً الى غائم، مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً، وفيها تنخفض درجات الحرارة قليلاً".

وأوضحت، أن "الطقس ليوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون بين صحو وغائم جزئي، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، بينما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحو مع بعض القطع من الغيوم، وتقارب بدرجات الحرارة، وبالنسبة لطقس المنطقة الجنوبية يكون بين صحو وغائم جزئي، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

وأشارت الى أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى بين صحو وغائم جزئي، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً، وفي الشمالية سيكون مشابه لطقس المنطقة الوسطى، وكذلك الأمر مع المنطقة الجنوبية".

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