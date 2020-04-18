اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 18-4-2020 السبت

2020/04/18 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار في العراق، اليوم السبت، انخفاضا جديدا حتى اقتربت من المعدلات الطبيعية في السوق المحلية.حيث سجلت اسعار الصرف اليوم السبت 18/4/2020 في بورصة الكفاح 121,900 لكل مائة دولار.اما السعر في الصيرفات الملحلية في بغداد: – شراء 121,500دينارا – بيع 122,500دينارا

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