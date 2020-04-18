أهالي الأنبار يشيدون بجهود منظمة إغاثة يديرها صحفي في المحافظة

2020/04/18 | 12:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشاد مواطنون بجهود منظمة “سُحب الغيث للتنمية والاغاثة الإنسانية” في محافظة الانبار، مؤكدين أن إدارتها ضربت مثالا يحتذى به في التراحم والتعاون الانساني والتعايش ورفع الوعي الديمقراطي.وقال مواطنون من محافظة الانبار، أن “المنظمة دأبت على مساعدة الأهالي في أحلك الظروف وبالذات في ظل جائحة كورونا الحالية”، موضحين “أنها عملت على رفع المعاناة الانسانية […]

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