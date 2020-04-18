وزارة النقل: اجلاء 161 عراقيا من المانيا

2020/04/18 | 12:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اجلاء 161 مواطنا عراقيا من المانيا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان الرحلة الاستثنائية الاولى المرقمة AI232التي نفذتها طائرة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من طراز A321/YI-AGRعادت الى ارض الوطن والتي كانت مخصصة لاجلاء (161) مواطنا عراقيا من مدينة فرانكفورت (المانيا) والتي انطلقت صباح الجمعة.واوضحت، ان رحلة فرانكفورت تعتبر الثانية من

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