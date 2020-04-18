شركة سوني توفر ألعاب فيديو مجانية لتسلية الناس في الحجر الصحي

2020/04/18 | 12:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سوني عن مبادرة لطيفة أطلقت عليها اسم “العب في المنزل”، ستوفر من خلالها ألعاب الفيديو بالمجان لمستخدمي منصات PlayStation 4 أثناء فترة الحجر الصحي.وأشارت الشركة إلى أن “مستخدمي المنصات المذكورة في الفترة ما بين 16 نيسان الجاري و6 ايار المقبل سيكون بإمكانهم الحصول على ألعاب الفيديو من سلسلتي Uncharted: The Nathan Drake

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