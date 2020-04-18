سرايا السلام تفتتح معمل خياطة بدلات عزل صحي في ذي قار

2020/04/18 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة الفرقة الجنوبية لسرايا السلام عن افتتاح معمل خاص بخياطة بدلات العزل الصحي في مدينة الناصرية ، في مبادرة لدعم القطاع الصحي في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وقال بيان صادر عن الفرقة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” افتتاح المعمل ياتي في اطار حملة وطن التي اطلقها السيد […]

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