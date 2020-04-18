تسليم 3 أنواع من الطائرات المسيرة الى الجيش الايراني

2020/04/18 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد امير حاتمي، تم اليوم السبت تسليم 3 أنواع من الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية للقوة الجوية والدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لتدخل الخدمة فيها.وخلال مراسم تسليم مجموعة كبيرة من هذه الطائرات المسيرة اليوم السبت للدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش الايراني، اشار العميد حاتمي الى ان هذه الطائرات […]

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