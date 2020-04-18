ترامب والانتخابات المقبلة

2020/04/18 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل ان تجرى انتخابات الرئاسة الاميركية خلال اقل من ستة اشهر ونصف،

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