نقيب المحاسبين: العراق يمتلك إيرادات كثيرة يمكنها تعويض النفط

2020/04/18 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين جواد الشهيلي أن العراق يمتلك إيرادات كثيرة من قطاعات أخرى يمكنها تعويض النفط.

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