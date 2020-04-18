نفط ذي قار تشييد مستشفى في قلعة سكر

2020/04/18 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار عن المباشرة باعمال تشييد مستشفى سعة 24 سريرا في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة .وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المستشفى الذي سيشيد على مساحة 520 مترا مربعا ، يتكون من 20 غرفة و 3 قاعات ادارية ، اضافة الى […]

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