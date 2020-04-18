وباء كورونا: الولايات المتحدة في عين العاصفة.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

2020/04/18 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة ال700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.والولايات المتحدة التي اصبحت منذ نهاية اذار/مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم باتت تسجل الان 700,282 اصابة بكوفيد-19 و36,773 وفاة وفق الجامعة.واستنادا الى ارقام الجامعة عند الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة)، سجلت البلاد 3856 وفاة […]

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