الرئيس روحاني: على وزارة الصحة تحديد شروط العمل للأعمال متوسطة الخطورة

2020/04/18 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع مع رؤساء اللجان الخاصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت، لقد تقرر ان تقوم وزارة الصحة وبالتعاون مع اللجنة الأمنية للمركز الوطني بوضع الشروط الصحية لاستئناف الأعمال ذات الخطر المتوسط وابلاغ هذه التعليمات للمركز الوطني.يتبع..

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