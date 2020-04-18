تقرير دولي يتوقع انتعاش الاقتصاد العربي عام 2021 والعراق في المقدمة

2020/04/18 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..توقع صندوق النقد الدولي انكماشا حادا في الاقتصاد خلال العام الجاري، رغم انه اعرب عن التفاؤل بانتعاش اقتصادات العالم، بما في ذلك العربية، في 2021.وخفض الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.وقال الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد […]

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