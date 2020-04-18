شمول كوادر صحة كربلاء بكافة عناوينها بقطع الاراضي السكنية

2020/04/18 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي عن منح العاملين في القطاع الصحي بكافة عناوينهم بقطع الاراضي تثمينا لجهودهم في مكافحة تداعيات فيروس كورونا والحد من إنتشاره.وقال خلال لقاء جمعه مع مدير عام دائرة الصحة الدكتور صباح الموسوي وعدد من أعضاء خلية إدارة الازمة الصحية في الدائرة ان الحكومة المحلية إتخذت قرارا باستثناء الكوادر الصحية

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