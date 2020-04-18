صحة السليمانية تعلن شفاء اول إصابة بكورونا باستخدام بلازما الدم

2020/04/18 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم السبت، عن شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم.وقال هورامي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “مواطنا شفي من فيروس كورونا بعد علاجه باستخدام بلازما الدم، وقد غادر المستشفى”.واضاف هورامي ” ان عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل الى

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