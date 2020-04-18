مطالبات نيابية للرئيس المكلّف بإعادة وزارة المرأة ومنح ثلث المقاعد الحكومية للنساء(وثيقة)

2020/04/18 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي، رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، بتخصيص ثلث مقاعد الكابينة الوزارية للنساء.وشددت اللجنة على ضرورة “إشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد الوزارية في الكابينة الوزارية، ومن النساء من ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور وتكافؤ الفرص ومبادئ الديمقراطية أسوة بأخيها […]

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