سعر الدولار في العراق اليوم السبت 18 أبريل 2020

2020/04/18 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية ارتفاعا اليوم السبت 18 نيسان 2020.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.900 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 123.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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