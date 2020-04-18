الطقس.. تأثر مدن جنوب البلاد وأجزاء من الفرات الأوسط بمنخفضين جويين

2020/04/18 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، السبت، تأثر مدن جنوب البلاد واجزاء من الفرات الاوسط بمنخفضين جويين، الاول علوي، والثاني سطحي حراري من البحر الأحمر.وقال المتنبئ الجوي علي الكربلائي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المنخفض السطحي الحراري من البحر الأحمر سيكون تأثيره ضعيفا او شبه معدوم على مدن وسط وغرب وشمال البلاد بسبب ضعف […]

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