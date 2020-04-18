السليمانية تعلن شفاء اول المصابين بكورونا باستخدام بلازما الدم

2020/04/18 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية اعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم السبت، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم.وقال هورامي في بيان مقتضب ان "مواطنا شفي من فيروس كورونا بعد علاجه باستخدام بلازما الدم، وقد غادر المستشفى".واضاف ان "عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل الى 110 أشخاص لغاية الان".

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