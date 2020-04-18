اربيل .. تظاهرة لاصحاب المحلات التجارية بسبب تدهور اوضاعهم المعيشية

2020/04/18 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل تظاهرعدد من أصحاب المحلات التجارية في محافظة اربيل ، السبت، بسبب تدهور وضعهم المعيشي.ونقلت وسائل اعلام كردية ان اصحاب المحال التجارية بمنطقة باكور في محافظة اربيل تظاهروا للمطالبة بفتح محالهم التجارية بسبب تدهور وضعهم الاتقاصدي والمعشي.واضافت ان التظاهرة هي الثانية في اربيل اليوم.

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