افتتاح معملين لانتاج الكمامات جنوبي الموصل

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظة نينوى نجم عبدلله الجبوري معملين لانتاج عمل الكمامات في منطقة المنصور جنوبي الموصل.وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنيةالعراقية للانباء /نينا/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان”محافظة نينوى افتتحت معمليين لصناعة الكمامات لتوزيعها في عموم ارجاء مدينة الموصل للحد من شحة الكمامات وبيعها باسعار باهضة الثمن في المدينة”.واضاف الجبوري ان”اكثر من 200

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