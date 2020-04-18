رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا على متهم مسجون لاسائته للمرجع السيستاني

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح عفوا خاصا باطلاق سراح متهم مسجون لاسائته للمرجع السيد علي السيستاني بناء على تنازل السيد السيستاني وتوصية رئيس الوزراء بناء على ذلك.

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