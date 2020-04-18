بالفيديو.. العثور على هيكل عظمي يشبه صغير الديناصور شمال أربيل

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثر احد المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، يوم السبت، على هيكل عظمي يشبه صغير الديناصور في جبال قضاء "ميركة سور" بشمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز تم نقل الهيكل العظمي الى قضاء ميركة سور وتسليمه الى الجهات المعنية لاجراء المزيد من الفحوصات عليه.

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