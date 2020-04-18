تعافي 10 مصابين من كورونا في النجف

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف يوم السبت عن تماثل 10 مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب اليوم ان 10 مصابين اكتسبوا الشفاء التام وغادروا مستشفى الحكيم العام.

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