صحة الكرخ تكشف نتيجة فحص مولود لامرأة شفيت من كورونا

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت (18 نيسان 2020)، نتيجة فحص طفل حديث الولادة، كانت أمه مصابة ب...





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